Sinéad O’Connor op 56-jarige leeftijd overleden

De Ierse zangeres Sinéad O’Connor, onder meer bekend van Nothing compares 2 u, is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Irish Times. Vorig jaar overleed haar 17-jarige zoon Shane.

De zangeres werd in 1990 wereldberoemd met de hit Nothing compares 2 u en verkocht miljoenen platen, maar kampte de laatste jaren met steeds meer mentale problemen. O’Connor laat drie kinderen na. Haar zoon Shane overleed vorig jaar op 17-jarige leeftijd. Ook hij kampte met depressies en donkere gedachten. Zijn dood heeft haar zwaar getekend.

O’Connor heeft een meer dan turbulent leven achter de rug. Want naast haar succes op het podium sukkelde ze, zoals gezegd, vooral met mentale problemen en stortte ze zich van het ene avontuur in het andere. Ook zocht ze vaak de controverse op.

In 1992 zorgde ze voor beroering toen ze live op de Amerikaanse televisie een foto van de paus verscheurde. Zeven jaar later werd ze in Lourdes tot priester gewijd door een afsplitsing van de rooms-katholieke Kerk. Ze kocht ook een klooster in Lourdes om zich dan in 2018 plots tot de islam te bekeren.

Sinéad Marie Bernadette O’Connor is niet meer, zei ze. Voortaan wilde ze door het leven gaan als Shuhada’ Davitt. Shuhada betekent zoveel als “martelaar” of “getuige” in het Arabisch.

Haar muzikale carrière zat al een tijd in het slop, zeker bij ons werd ze amper nog gedraaid. Tenzij haar wereldhit Nothing compares 2 u.

Het is nog niet duidelijk waar ze aan gestorven is.

