De fusie tussen het Standaard Wetteren van Yannick De Clercq (links) en het Racing Wetteren van Chris De Corte heeft RWDM, dat vorig seizoen kampioen werd in de Challenger Pro League, een flink handje geholpen. — © lvi/belga

Wetteren/Brussel

Komend weekend maakt de Brusselse traditieclub RWDM eindelijk zijn rentree in de hoogste voetbalklasse. Dankzij een sterke reeks van promoties, maar ze mogen vooral een ter ziele gegane voetbalclub uit het Oost-Vlaamse Wetteren op hun blote knieën danken. Want zonder de Wetteraars zou RWDM nog lang niet in eerste afdeling spelen.