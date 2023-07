Koersdirecteur Vuelta neemt alle hoop weg omtrent deelname Pogacar en werd verrast door Vingegaard: “Ik geloofde het niet”

Stel je voor: Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Tadej Pogacar aan de start van dezelfde grote ronde. Het is misschien wel de droom van elke wielerliefhebber, maar de meeste dromen zijn nog steeds bedrog. Javier Guillén, koersdirecteur van de Vuelta, neemt alle hoop weg over een deelname van Pogacar aan de Vuelta, die op 26 augustus in Barcelona van start gaat.

Dat Evenepoel, Roglic en Geraint Thomas in Barcelona aan de start staan van de Vuelta is al lang geweten, de deelname van Vingegaard kwam pas in het slotweekend van de Tour naar buiten. Voor velen was het een verrassing en zo ook voor de koersdirectuer van de Vuelta, Javier Guillén.

“Toen ze me het nieuws vertelden, kon ik mijn ogen niet geloven. We hadden niet verwacht dat Vingegaard zou deelnemen, want niemand had bevestigd dat hij zou komen. Aan het begin van het jaar hadden ze mij wel verteld dat hij de Vuelta zou rijden, maar ik geloofde het niet. Ik ben verrast, want zijn benen moeten erg vermoeid zijn na een zeer zware Tour.”

En dus gingen er her en der stemmen op: zou Pogacar nu ook niet de Vuelta rijden? Het antwoord is jammer genoeg nee. “We moeten realistisch zijn. Door de zwaarte van de Tour zullen er ook veel renners niet bij zijn, bijvoorbeeld Tadej Pogacar en Carlos Rodríguez. Mochten ook zij deelnemen, zou dit het beste deelnemersveld in de geschiedenis van de Vuelta zijn. Maar om meer dan dat we nu hebben, kunnen we eigenlijk niet vragen”, aldus Guillén.