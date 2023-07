Het Europees distributiecentrum van Carglass in Bilzen herbergt een stock van 500.000 autoruiten. — © rr

Bilzen

De voorraad autoruiten in Italië volstaat niet, vervangwagens zijn er ook beschadigd, vluchten zitten vol en ook hotels kunnen toeristen niet zomaar langer herbergen in het hoogseizoen. De hagelbollen in Noord-Italië zorgen voor een logistieke nachtmerrie bij pechverhelpers.