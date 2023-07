Hulpdiensten raken woning van Triamant in Bree niet binnen na noodoproep

Woensdagochtend heeft een bewoner van Triamant in Bree 112 gebeld omdat hij kortademig was. Maar de hulpdiensten raakten de woning van de man niet binnen. Gelukkig gooide een andere bewoner zijn sleutel naar beneden, zodat ze de deur toch konden openen.

De interventie vond woensdag rond 5.30 uur plaats. Toen de ambulanciers de woning van de man wilden binnengaan, kregen ze zijn deur niet open. De man was zijn eigen code vergeten. Bij Triamant zelf was niemand van het personeel te bereiken. Daarop werd de brandweer gebeld om de deur te openen. Maar voor die arriveerde, was een andere bewoner al gewekt door het lawaai. Hij had zijn sleutel van het terras naar de hulpverleners gegooid, waardoor die toch tot bij de man geraakten.