Oudsbergen

In Oudsbergen komt er een ecovallei onder de N76 zodat beestjes als de gladde slang, reeën en zelfs de wolf veilig kunnen oversteken. De weg wordt hiervoor op pijlers gezet. Lommel krijgt een ecoduct over de N71 aan het Waaltjesbos met dezelfde taak. De werken starten begin 2024. Later volgt er nog een ecovallei op de plek waar wolf August is doodgereden.