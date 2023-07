Emoties lopen hoog op bij Marthe Truyen in de Tour de France Femmes: “Vijf kilometer aan een stuk gehuild”

Het Belgische Fenix-Elegant won woensdag dankzij de Nederlandse Yara Kastelijn een etappe in de Tour de France Femmes. Daar had ook haar Belgische ploeggenote Marthe Truyen een flink aandeel in. “De Ronde van Frankrijk mag nu stoppen”, grijnsde de Kempense tussen haar vreugdetranen door.

Eén van de hoogtepunten uit haar carrière, noemde de 23-jarige Truyen de vierde Touretappe.

“Ik was dit jaar al derde in Parijs-Roubaix, maar vandaag is een highlight als ploeg. Ik ben zo trots op deze groep. We rijden al de hele Tour zo goed samen. We zijn al drie dagen lang in de teambus aan het lachen, aan het dansen en aan het zingen. We hadden al twee dagen de bolletjestrui, dat was al mooi. En nu wint Yara!”

Truyen maakte net als Kastelijn deel uit van een vroege vlucht waaruit de Nederlandse uiteindelijk wist te overleven. “We hadden een goeie ontsnapping, met veertien renners. Ik probeerde daarin Yara zo kalm mogelijk te houden. Want ik weet hoe goed ze kan klimmen. En zelf reed ik op kop om de kloof zo groot mogelijk te houden toen de voorsprong begon weg te smelten. Ik moest denken aan Parijs-Roubaix: ook daar bleven we voorop met de vlucht. Dus ook nu geloofde ik erin.”

Nadat Truyen haar werk had opgeknapt, kwam ze als 34e over de streep, overmand door emoties toen ze had gehoord dat haar ploeggenote had gewonnen: “Ik stopte de laatste vijf kilometer maar niet met huilen. (Grijnst tussen de tranen) Ik moet er nu echt mee gaan stoppen.”

Van De Velde verliest bolletjestrui

Julie Van De Velde moest haar bolletjestrui afgeven na de vierde etappe in de Tour de France Femmes. De renster van Fenix-Elegant werd 70ste, op tien minuten van haar ploeggenote Yara Kastelijn. Ze zakt naar de vierde plaats in het bergklassement.

“Niet evident om succes van mannen te kopiëren”

Na vier ritten en de groene trui in de Ronde van Frankrijk voor mannen hebben de broers Roodhooft nu ook een Touretappe gewonnen met hun vrouwen. “Ik denk dat we op weg zijn naar iets dat in de buurt van ons mannensucces komt”, genoot manager Philip Roodhooft woensdag mee met ritwinnares Yara Kastelijn.

Bij de mannen hoort Alpecin-Deceuninck intussen bij de gevestigde waarden, bij de vrouwen speelt Fenix-Elegant eerder een underdogrol. “En dat maakt deze zege net nog wat specialer. Vergelijk het met Cofidis dat een etappe wint in de mannen-Tour. De vreugde is navenant”, genoot Roodhooft, die na het slot van de mannen-Ronde naar de Tour de France Femmes was afgereisd.

Met Fenix-Elegant wil Roodhooft het succes van zijn mannen achterna. “Het is onze bedoeling een vergelijkbare vrouwenploeg uit te bouwen. Bij de mannen heeft dat ook een aantal jaar geduurd. Ik denk dat het bij de vrouwen wel iets moeilijker wordt, omdat er minder talent voorhanden is. Het is veel moeilijker om niet ontdekt talent te vinden en daarmee te gaan werken.”

“We zijn ons er ook van bewust dat er - net zoals bij de mannen - een aantal teams zijn die grotere budgetten hebben. Teams die langer bezig zijn en al iets verder staan. Maar dat schrikt ons niet af. Integendeel. We zijn gemotiveerd om met onze vrouwen te proberen kopiëren wat we bij de mannen hebben gedaan. Maar wat we met onze mannen doen, was niet evident. En dat wordt het ook niet bij de vrouwen.”

Gisteren/dinsdag kwam Fenix-Elegant ook al vlakbij ritwinst met Julie Van De Velde. “Ik denk dat we op weg zijn naar iets dat in de buurt van ons mannensucces komt. Een podiumplaats in Parijs-Roubaix, een sterk begin van de Tour, en nu ritwinst … Er zijn maar acht ritten in de vrouwen-Tour, en er is één heel dominante ploeg (Team SD Worx, red.). Het is heel bijzonder om dan alsnog één van de teams te zijn die toch iets meepikt.”