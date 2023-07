Giuliani geeft toe gelogen te hebben over fraude tijdens presidentsverkiezingen in 2020

Rudy Giuliani, de gewezen advocaat van Donald Trump, heeft toegegeven dat hij gelogen heeft over vermeende fraude bij de presidentsverkiezingen van 2020. Hij zei toen dat twee werknemers van een kiesbureau in Atlanta tijdens het tellen fraude gepleegd zouden hebben, maar komt daar nu op terug. Dat meldt The New York Times.

Dat blijkt uit gerechtsdocumenten die dinsdag ingediend werden in de lasterzaak die de twee betrokken medewerkers, Ruby Freeman en Shaye Moss, in december 2021 hebben aangespannen tegen Giuliani. De twee, moeder en dochter, werden er na de presidentsverkiezingen van 2020 in een video door Giuliani van beschuldigd stembiljetten vervalst te hebben terwijl ze die zaten te tellen in het kiesbureau.

Giuliani geeft volgens de documenten toe dat hij toen gelogen heeft. In de verklaring van twee pagina’s bekent hij dat zijn opmerkingen over de twee vrouwen “een betekenis hebben die op zich lasterlijk is”. Zijn verklaringen waren vals, zo staat er nog, en hij betwist niet langer “de feitelijke elementen van aansprakelijkheid” die de verkiezingsmedewerkers in hun rechtszaak naar voren hadden gebracht.

Toch kan hij niet veroordeeld worden, zo zegt Giuliani verder, omdat zijn uitspraken “door de grondwet beschermd waren”. Aan de rechtbank om daarover te oordelen.