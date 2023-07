Mensen met hoogtevrees kunnen het zich amper voorstellen, maar klimmen zit in de lift. Initiatiecursussen zijn volzet, het aantal clubleden stijgt fors. Sinds enkele jaren wint - naast het zogenaamde lengteklimmen - vooral boulderen aan populariteit. “Het is de ultieme work-out voor je hele lichaam”, zegt Ward Cox van klimcentrum Alpamayo in Beringen.