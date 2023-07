Oekraïense soldaten kunnen enthousiasme niet verbergen als ze Stonehenge voor het eerst zien: “Wow!”

Een hartverwarmende video van Oekraïense soldaten die in een bus voorbij Stonehenge in Engeland rijden, is viraal gegaan. Op de beelden is te zien hoe een van hen enthousiast naar de steenformatie wijst en anderen hun telefoon bovenhalen om foto’s te nemen. “Zo blij om te zien dat ze ook leuke momenten kunnen beleven”, klinkt het op TikTok. “Je hoort de vreugde in hun stem”, zegt een ander.