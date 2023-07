Carlos Puigdemont, al jaren in balling in ons land, is ineens kingmaker voor Spaanse regeringsvorming

De verkiezingen hebben in Spanje afgelopen zondag een zeer verdeeld politiek landschap achtergelaten. Zowel het blok rond PSOE, de socialistische partij van premier Pedro Sanchez, als de conservatieve uitdager Partido Popular (PP) hebben voorlopig geen meerderheid om een regering te vormen. De PP had op de stemmen van het extreemrechtse Vox gerekend, maar die partij heeft minder gescoord dan verwacht.

In die patstelling is volgens Spaanse media de separatistische partij Junts per Catalunya een gegeerde partner geworden. Zij haalde maar 7 van de 350 zetels in het Spaanse parlement, maar dat kan net genoeg zijn om de coalitie in de ene of de andere richting te sturen.

Junts per Catalunya is de partij van Carles Puigdemont, die sinds 2017 in ballingschap in ons land verblijft. Sinds 2019 is hij ook Europees Parlementslid voor zijn partij. Ondanks al die jaren in ons land is hij vanuit zijn villa in Waterloo heel sterk betrokken gebleven bij zijn partij en de Catalaanse zaak. In de Spaanse media blijft hij ook nog steeds het boegbeeld van zijn partij.

Referendum

De Catalaanse partij had eerder laten weten dat er enkel te praten valt onder twee voorwaarden. Als er amnestie komt voor al haar kopstukken en als ze toelating krijgt voor een referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid. In 2017 heeft Puigdemont al eens een referendum georganiseerd toen hij minister-president van Catalonië was. Dat was ongrondwettelijk en zowel de Spaanse regering als het gerecht hebben daar fors op gereageerd.

Dat was ook de aanleiding voor de ballingschap van Puigdemont, meerdere andere kopstukken zitten in Spanje nog steeds een gevangenisstraf uit. Het Spaanse gerecht heeft deze week trouwens het aanhoudingsbevel tegen Puigdemont nog eens bevestigd. Het moment dat hij voet op Spaanse bodem zet, wordt hij gearresteerd.

Kingmaker

Het is momenteel onduidelijk in hoeverre de Catalanen ook echt bereid zijn om te depanneren, en als dat het geval zou zijn, in welke richting dat dan gaat. Bij Junts per Catalunya is te horen dat ze in ieder geval nooit met de conservatieven van PP wil samenwerken. Tegelijk ligt de partij ook op ramkoers met het linkse blok van premier Sanchez. Ze verwijt de regeringsleider aan “de verkeerde kant van de geschiedenis” te staan en de vraag naar Catalaanse onafhankelijkheid te negeren.

Het is nu afwachten in welke richting de regeringsonderhandelingen gaan. PP probeert al gesprekken op te starten samen Vox, maar ze vindt voorlopig geen andere partij die - principieel - met Vox wil samenwerken. Premier Sanchez van zijn kant, die de regering in lopende zaken blijft leiden, lijkt er vertrouwen in te hebben dat hij zichzelf kan opvolgen, al heeft zijn huidige coalitie geen meerderheid meer. Spaanse analisten verwachten in ieder geval een lange en moeilijke periode van regeringsonderhandelingen. Met Puigdemont als mogelijke kingmaker.

