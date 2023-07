Lotte Kopecky verklaart opvallend aanvallend koersgedrag: “Bedoeling was dat Vollering naar mij zou springen”

Geen derde zege voor SD Worx in deze Tour de France Femmes, want Yara Kastelijn bleef uit de greep van de groep der favorieten. In die groep der favorieten toonde Kopecky zich enkele keren met een aanval, ook al zat ze toen niet meer met ritwinst in haar hoofd.

De gele trui veiliggesteld en ploeggenote Demi Vollering die acht seconden (2 seconden plus zes bonificatieseconden) pakt op haar grote concurrente Annemiek van Vleuten: al bij al een goede dag voor Kopecky en co? “Dat is goed samengevat”, zo vertelt Kopecky meteen na de aankomst aan Sporza. De ritzege zat er deze keer niet in voor SD Worx, want vroege vluchtster Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) bleef uit handen van de groep der favorieten.

“We wilden het gat met de koplopers tussen de vijf en de tien minuten houden, zonder te veel rensters op te souperen. Ik denk dat dat op zich goed gelukt is. We waren niet echt bezig met de ritwinst, want op de voorlaatste klim op dertig kilometer van de aankomst hadden ze nog vier minuten voorsprong. Dat was te veel om nog goed te maken.”

Plan achter de aanvallen

In het peloton zagen we een enorm aanvallende Kopecky aan het werk. Tot drie keer toe ging ze aanvallen. Zat daar een plan achter? “Het was de bedoeling dat Demi (Vollering, red.) naar mij zou springen, maar dat is dus niet gelukt.” Vollering toonde zich op de hellende slotkilometer wel de sterkste van de favorieten, al zorgde ze wel voor een opmerkelijk moment toen ze met de handen in de lucht over de streep kwam, alsof ze dacht dat ze gewonnen had. “Dat moet je aan haar vragen. Ik denk wel dat ze wist dat het niet voor de eerste plaats was”, aldus Kopecky.

Ook Vollering kwam nog eens terug op de acties van Kopecky. “We probeerden de andere rensters uit de tent te lokken met die aanvallen. Maar niemand reageerde eigenlijk op Lotte, ze waren enkel gefocust op mij. Dat was wel lastig. Maar daardoor overleefde Lotte wel die klim en kon ze mij richting de slotklim brengen, dus dat was wel goed. Het is ook mentaal fijn dat je daar nog iemand hebt zitten. Het is zeker mooi dat ze dan in dienst van mij rijdt.”