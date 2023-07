Op de E314 in Maasmechelen richting Lummen zijn woensdag rond 17.10 uur een auto en een vrachtwagen gebotst. De linkerrijstrook raakte versperd, wat een tijdje voor verkeershinder zorgde.

Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Rond 18.30 uur werd de weg weer vrijgemaakt.