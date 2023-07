VIDEO. “Won ik?” Topfavoriete Demi Vollering zorgt voor opmerkelijke finishfoto in de Tour

De Nederlandse deed op de slothelling een uitstekende zaak in de strijd om de eindzege. Vollering reed eeuwige rivale Annemiek van Vleuten uit het wiel en knalde naar een tweede plek, goed voor in totaal 8 seconden winst voor de renster van SD Worx.

Alleen… Vollering leek niet te weten of ze ook de rit had gewonnen of niet. Ze liet haar stuur los en kwam met een soort vragende armbeweging over de finish in Rodez. De Nederlandse lijkt ook in haar oortje te vragen “Won ik?”. Bizar in dé Tour want ook dinsdag al wist Movistar-renster Liane Lippert niet 100 procent zeker of er nog iemand voorop was of ze zou sprinten voor winst.”

Ploeggenote Lotte Kopecky liet na afloop weten dat ze “niet zeker” wist of Vollering wist dat ze niet voor de eerste plek aan het koersen was. Vollering zelf gaf aan de teambus toe dat ze het inderdaad niet wist. “Nee, ik had het niet door”, aldus de Nederlandse. “Ik had iets van: kan iemand me vertellen wat er gebeurd is? Ik dacht dan van: laten we het in ieder geval vieren, dan hebben we de foto’s (lacht). En als het niet zo was, ja, foto’s kan je altijd verwijderen. Ja, jammer dus.”