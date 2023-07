Openzwaaiend portier van onvoorzichtige autobestuurder kostte Jan Delbroek het leven

‘Onvoorzichtigheid heeft een mens het leven gekost.’ Dat was de conclusie van de Maaseikse politierechter over het ongeval waarbij fietser Jan Delbroek (67) omkwam. De Maaseikenaar botste op 21 juni vorig jaar in de Neeroeterenstraat in Opoeteren tegen een openzwaaiend portier.

Delbroek was op de langste dag van het jaar met zijn elektrische fiets op weg naar zijn ouders. Rond 16.15 uur gebeurde het ongeval ter hoogte van huisnummer 28. De autobestuurder sloeg zijn portier open en Jan Delbroek kon het niet meer ontwijken. Op het moment van de aanrijding had hij een snelheid van 15 km/u. Delbroek, die tot aan zijn pensioen in 2017 uitbater was van een fotozaak in de Neeroeterse Brugstraat en van fotohandel Bögemann in Genk-centrum, kwam lelijk ten val. Een dag later overleed de ondernemer in het ziekenhuis.

Onder de indruk

De autobestuurder was fel onder de indruk van de feiten. Hij verklaarde meteen de fietser niet te hebben opgemerkt. De man stelde geen enkele fietser te zijn gepasseerd toen hij op de Neeroeterenstraat reed. “Deze feiten tonen nog maar eens aan dat elke bestuurder op elk ogenblik aandachtig moet zijn er niet op moet vertrouwen dat de baan veilig is. Hij moet bij het uitvoeren van een manoeuvre zoals het openen van een portier zich ervan vergewissen dat dit veilig kan. De autobestuurder had onvoldoende aandacht voor het verkeer op het fietspad. Deze onvoorzichtigheid heeft een mens het leven gekost”, aldus de politierechter.

Celstraf met uitstel

Bij de bepaling van de straf is rekening gehouden met het berouw van de beklaagde, zijn blanco strafblad en dat de schadevergoeding nog voor het proces afgehandeld werd. De familie van Jan Delbroek – hij liet een vrouw en drie kinderen achter - verklaarde eerder in deze krant al de betichte niets te verwijten. “Zoiets doe je niet met opzet.” Het komt de dader op drie maanden cel met uitstel te staan en een effectieve boete van 800 euro. Daarnaast speelt hij voor zes maanden zijn rijbewijs kwijt, waarvan drie maanden eveneens met uitstel. De proceskosten van 1.750 euro zijn voor de rekening van de autobestuurder.