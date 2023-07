Nederlandse Yara Kastelijn pakt zege vanuit vroege vlucht, aanvallende Lotte Kopecky behoudt gele trui na geanimeerde rit in Tour

Gisteren was het nog net niet voor Fenix-Deceuninck in de Tour de France Femmes, vandaag was het wel raak voor de Belgische formatie. De Nederlandse Yara Kastelijn (25), die we kennen vanuit het veld, was de sterkste van de 14-koppige vroege vlucht en reed solo naar de zege. In de achtergrond reed Lotte Kopecky een opvallend aanvallende koers, maar ze behoudt wel de gele trui. Favoriet voor de eindwinst Demi Vollering pakte nog zes bonificatieseconden.