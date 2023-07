Terwijl basketicoon LeBron James zoon Bronny bezoekt na hartaanval zorgt Elon Musk voor heisa met kritische tweet

Bronny James, de zoon van NBA-vedette LeBron James, kreeg maandag tijdens een training met de basketbalploeg van de University of Southern California een hartaanval. Zijn toestand is stabiel en intussen kreeg de 18-jarige Amerikaan bezoek van zijn wereldberoemde vader.

James geldt als een groot aanstormend baskettalent. Volgens kenners zou hij binnenkort de opstap naar de NBA kunnen maken, na één seizoen in college. Zijn vader liet in het verleden al verstaan dat het een droom zou zijn om samen in de competitie aan te treden. Maar die droom staat even ‘on hold’.

“Gisteren heeft de zoon van LeBron James een hartaanval gekregen”, klonk het in een persbericht. “Bronny werd behandeld door aanwezig medisch personeel. Zij hebben hem met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is nu stabiel en hij heeft de afdeling intensieve zorgen al mogen verlaten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dinsdag kreeg Bronny James voor het eerst bezoek van papa LeBron in het Cedars Sinai Medical Center. Volgens website TMZ zouden de NBA-ster en zijn vrouw Savannah de rust opnieuw gevonden hebben na positief nieuws omtrent de toestand van hun zoon. De ouders zouden na enkele bange uren nu “opgelucht en optimistisch” zijn. Broertje Bryce (16) reageerde via Instagram: “God is geweldig. Zo blij dat je oké bent Bronny”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tussendoor zorgde Elon Musk voor wat heisa op zijn eigen Twitter (oftewel X). De miljardair stuurde vlak na de bekendmaking van het nieuws rond de hartaanval van Bronny James een tweet de wereld in waarbij hij hartproblemen linkt aan het coronavaccin.

“We kunnen niet alles toeschrijven aan het vaccin, maar je kan er tegelijkertijd niet niets aan toeschrijven”, aldus Musk, een bekende ‘anti-vaxxer’. “Myocarditis (een ontsteking van de hartspier, red.) is een bekend neveneffect. De enige vraag is of dit zeldzaam is.”