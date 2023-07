Hasselt

In Frankrijk is de kassabon vanaf 1 augustus verboden. Ook bij ons is het einde in zicht: Wallonië schrapt het papieren kasticket dit jaar nog, Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) laat OVAM de milieuwinst onderzoeken. Na andere supermarkten springt nu ook Carrefour op de digitale kar.