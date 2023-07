Lotte Vanwezemael gaat soms iets te diep in podcast: “Heel wat rotzooi wordt wel getolereerd door sociale media”

Bocholt

Herman Brusselmans die praat over zijn erectieproblemen of Sam De Bruyn die onthult dat hij zijn vriendinnetje ooit vingerde in de kerk. Lotte Vanwezemael (30) gaat voor het vierde seizoen van haar podcast weer erg diep in gesprek met BV’s. “Ik ben niet verrast door hun verhalen, maar wel door hun openheid. Dat ze zich veilig voelen om daarover te spreken, is een mooi compliment voor mij als seksuologe.”