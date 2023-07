Een negatief uitstrijkje en toch baarmoederhalskanker? Gynaecologen leggen uit hoe dat kan

De meeste vrouwen onder ons zijn intussen goed gekend met termen als HPV en uitstrijkjes. We brengen regelmatig een bezoek aan de gynaecoloog, laten onze baarmoederhals op tijd en stond screenen en denken dat we alles op een rijtje hebben. En toch glipt er af en toe iemand door de mazen van het net. Politica Stephanie Van Houtven bijvoorbeeld, die overleed aan baarmoederhalskanker en dat terwijl haar uitstrijkjes geen kwaad deden vermoeden. Wij vroegen aan enkele experten hoe dat kan en of je nog meer kan doen.