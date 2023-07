CO2-bewust bellen, sms’en en surfen: het kan voortaan, maar hoeveel kost het?

Ons land heeft er een nieuwe telecomoperator bij: Undo. Een ‘speciaal’ geval, want de operator brengt de ecologische voetafdruk van je verbruik in beeld én compenseert die met het planten van bomen in Congo. Maar hoeveel kost dat CO2-bewust bellen, sms’en en surfen?

Undo is geen échte telecomoperator, maar een zogeheten mvno, een mobiele virtuele netwerkoperator. Hij beschikt dus niet over een eigen netwerk maar huurt dat bij Orange. Undo richt zich met zijn aanbod op een jonge doelgroep die bezig is met het klimaat en duurzaamheid. Voor elke nieuwe abonnee plant het een boom (bij de duurste formule zelfs elke maand een boom - Undo heeft de ambitie 25 hectare bos te planten in Congo) en elke klant vindt in de app een rekentool die automatisch diens ecologische voetafdruk berekent (toestel + elektriciteit + bellen, sms’s en data).

Het aanbod van Undo bestaat uit drie formules. Voor 10 euro per maand krijgen klanten 20 gigabyte aan data, 500 belminuten en 100 sms’en. Bij het abonnement van 20 euro wordt dat 40 GB, onbeperkt bellen en 100 sms’en. Voor 30 euro per maand ligt de datalimiet op 100 GB, terwijl zowel bellen als sms’en onbeperkt zijn. Tot 15 oktober loopt wel een lanceringsaanbod waarbij de datalimiet bij de formule van 30 euro op 200 gigabyte ligt.

Sterke tarieven, zo blijkt uit de vergelijking van 86 formules op mijn-gsm-abonnement.be. Het tot nu goedkoopste abonnement met 20 GB kostte 20 euro per maand (bij Youfone en Mobile Vikings), dubbel zoveel als bij Undo, maar voor dat bedrag mag je bij die twee wel onbeperkt bellen en sms’en. Het goedkoopste met 40 GB kost 22 euro (ook bij Youfone): daar is bellen wel beperkt tot 200 minuten, maar kan je wel dubbel zoveel sms’en versturen (200). En voor de formule met 30 GB betaalde je tot nu toe minstens 39 euro (Base), inclusief onbeperkt bellen en sms’en, in plaats van 30 euro bij Undo.