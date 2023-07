Kampse ex-militair die premier De Croo bedreigde, wordt binnenkort uitgeleverd door Noorwegen

Op vrijdagochtend 7 juli stuurde Sam H. een video de wereld in, waarin hij vier kogels afvuurde op premier Alexander De Croo. Hij kondigde ook een bloedvergieten aan. Omdat de ex-militair met mentale problemen kampte en extreemrechtse sympathieën zou hebben, werd de dreigvideo meteen serieus genomen. De politie stelde een perimeter in rond het huis van de man op de Roy de Blicquylaan in Leopoldsburg. Hoewel Sam H. zelf beweerde dat hij in Noorwegen zat, kwam een onderhandelaar ter plaatse om na te gaan of hij zich toch niet in zijn huis bevond.

Uiteindelijk bleek de ex-militair wel degelijk in Noorwegen te zitten. Om 19 uur maakte het federaal parket die vrijdagavond bekend dat Sam H. was opgepakt in de Noorse hoofdstad Oslo. België vroeg Noorwegen meteen om zijn uitlevering. “De procedure is bezig en de snelheid hangt af van het feit of de verdachte instemt met de uitlevering”, zei woordvoerder Eric Van Der Sypt van het federaal parket toen.

In de video die Sam H. op 7 juli postte, schoot hij vier kogels af op een foto van premier De Croo. — © rr

Geen details

De procedure lijkt nu zo goed als afgelopen. “Meneer H. zal uitgeleverd worden aan België”, bevestigt een woordvoerder van het openbaar ministerie van Oslo. Details over hoe en wanneer de ex-militair precies naar Brussel zal worden gebracht, kunnen niet gegeven worden. “Maar dat zal eerder vroeger dan later zijn”, klinkt het.

Ook het federaal parket bevestigt dat Sam H. binnenkort uitgeleverd zal worden. “Mogelijk verzet hij zich dus niet tegen de uitlevering, maar het zou ook kunnen dat Noorwegen zijn verzet inmiddels al afgewezen heeft”, zegt een parketwoordvoerder. Pas als Sam H. in ons land is aangekomen, kan hij verhoord worden door de federale gerechtelijke politie en de onderzoeksrechter.