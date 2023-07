Kevin Spacey vrijgesproken voor vier gevallen van aanranding

Acteur Kevin Spacey (64) is woensdag over de hele lijn vrijgesproken in de zedenzaak tegen hem in Londen. Vier mannen hadden hem er beschuldigd van jarenlang seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar de jury achtte dat niet bewezen.

Negen keer “onschuldig”. Kevin Spacey stond woensdag, uitgerekend op zijn 64ste verjaardag, met tranen in de ogen te luisteren naar het vonnis van de rechter. Daarna viel hij zijn manager en advocaten in de armen. Onschuldig over de hele lijn, het vonnis waar hij vurig op gehoopt had.

Vier weken lang had de Amerikaanse acteur zich in het Southwark Crown-gerechtsgebouw in Londen moeten verdedigen tegen negen aanklachten van vier mannen. Zij beschuldigden hem van zedendelicten tussen 2001 en 2013. Toen werkte de Amerikaanse acteur, onder meer bekend van House of cards, onder meer als artistiek directeur van het prestigieuze Londense Old Vic-theater.

Meerdere getuigen waren tijdens het proces aan het woord gekomen. Zo deelden de vier mannen die Spacey beschuldigen van seksueel wangedrag hun verhaal en spraken ook hun familie en vrienden. Onder anderen Elton John en diens echtgenoot David Furnish waren door de verdediging opgeroepen als getuigen. Ook Spacey zelf nam plaats in de getuigenbank.

“Van seks houden is geen misdrijf”

Spacey zelf ontkende een van de vermeende incidenten volledig, noemde er eentje “onhandig” en beweerde verder dat twee van de incidenten met “wederzijdse instemming” hadden plaatsgevonden. Als hij daarvoor veroordeeld zou zijn, zou hij jarenlang naar de gevangenis gemoeten hebben. Daar ontsnapt hij nu aan.

Zijn advocaten hadden tijdens het proces gepleit dat hij niets strafbaar gedaan had en dat het “geen misdrijf” is om “van seks te houden”.