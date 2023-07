Militair/kooivechter timmert agent in elkaar op Dusartplein

Op 9 juli deelde de dronken man, die geen onbekende is in de wereld van MMA of kooivechten, twee rake klappen uit aan een inspecteur op het Dusartplein in Hasselt. — © Serge Minten

Een 23-jarige militair uit Houthalen-Helchteren hangt 18 maanden cel boven het hoofd voor agressie tegenover twee agenten. Op 9 juli deelde de dronken man, die geen onbekende is in de wereld van MMA of kooivechten, twee rake klappen uit aan een inspecteur op het Dusartplein in Hasselt.

Het was rond vier uur ’s nachts toen twee agenten van politiezone LRH in burger een controle uitvoerden van de twee inzittenden van een wagen. Niet veel later daagde de kooivechter op die meteen amok maakte. Vanuit het niets deelde hij twee vuistslagen uit aan een slachtoffer nadat die zich kenbaar had gemaakt als agent. De man was twee weken arbeidsongeschikt. Zijn collega bleef ongedeerd, maar is volgens zijn advocate Marlies De Raeve nog altijd zwaar onder de indruk. “Hij kan door posttraumatische stoornissen amper slapen en heeft angstaanvallen.” Ze vroeg de aanstelling van een deskundige om de schade bij de slachtoffers te begroten.

“Domme daad”

De kooivechter was woensdag aanwezig in de Hasseltse correctionele rechtbank en bekende schuld. “Ik had niet de bedoeling iets te doen. Het was een heel domme daad. Zeker als militair zijnde. Dit was niet slim van mij.”

De rechter kon dat alleen maar beamen. “Dit kan zware gevolgen hebben. Ik dacht dat u alleen in de ring mocht vechten. En dan nog tegen de politie. U heeft bij wijze van spreken uw eigen collega’s aangevallen. Ook zij willen de maatschappij beschermen of zoals u ons land verdedigen.”

De militair verklaarde dat hij diep in het glas had gekeken en zich er niet veel meer van herinnerde. “U heeft expertise in de vechtkunst”, aldus de rechter. “U kunt iemand neerslaan zodat hij of zij niet meer opstaat of nog erger. Als u zo al doet tegen de politie, wat dan met andere burgers die een verkeerd woord zeggen.”

Niet de eerste keer

Het bleek ook niet de eerste keer te zijn dat de ploegcommandant in het leger zijn agressie niet kon intomen. Vorig jaar was hij betrokken bij een knokpartij met een collega-militair tijdens de Jeneverfeesten in Hasselt. Alles werd in der minne opgelost. Ook lopen er twee dossiers tegen hem in het kader van de voetbalwet of voor hooliganisme. Daarnaast zijn eerder nog enkele zaken tegen hem geseponeerd. “Een agressief bazeke”, klonk het.

“Als ik niet gedronken heb, heb ik geen agressieprobleem. Anders kan het wel eens gebeuren. Nu drink ik bijna nooit meer”, aldus de betichte. Hij voegde eraan toe drie keer langs geweest te zijn bij een psycholoog om aan zijn problematiek te werken.

Geen vermelding op strafblad

De procureur sprak van zorgwekkende feiten. “Het is niet de eerste keer dat u losse handjes heeft. Ik vorder 18 maanden cel. Een deel kan met uitstel, als stok achter de deur. Er is wel degelijk een agressieprobleem waarvoor u zich moet laten begeleiden.”

De advocate van de militair wilde koste wat het kost een vermelding op het strafblad vermijden zodat de man zijn job bij Defensie kan behouden. “Hij beseft dat de feiten bijzonder onfraai zijn en heeft er veel spijt van. Als militair geeft hij zelfs opleidingen aan de politie. Hij wil in gesprek gaan met de slachtoffers om zich te verontschuldigen. Ik vraag om een enorme gunst door de opschorting of om een werkstraf op te leggen. Mijn cliënt is bereid een cursus agressiebeheersing te volgen en om de schade te vergoeden. Het belangrijkste is dat zijn strafblad blanco blijft.”

De beklaagde kreeg het laatste woord: “Ik schaam me diep. Zeker omdat ik niets tegen de politie heb. Het is niet mijn gewoonte om me zo onprofessioneel te gedragen.”

Vonnis op 18 augustus.