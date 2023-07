Schipper getuigt over redding: “Ze waren in nood, je springt niet zomaar in het donker van een 30 meter hoog schip’”

Molenaar was samen met zijn bemanning als eerste ter plaatse bij het schip in nood. Al snel zag hij dat het om een zeer ernstige situatie ging. Ze zagen een gigantische rookpluim en een bemanningslid dat op het achterschip stond. “Die is in het water gesprongen en die hebben we eruit kunnen halen samen met de collega’s van rederij Noordgat.”

Daarna ging het volgens hem heel snel. “De brand verspreidde zich veel sneller dan verwacht dus die mensen moesten er allemaal af.”

In totaal hebben Molenaar en zijn bemanning zeven mensen uit het water kunnen halen. “Een voor een zijn ze gesprongen en wij hebben ze uit het water gevist. Toen was de helikopter ter plaatse en die heeft de rest eraf gehaald. Dat was op dat moment het juiste instrument om die mensen eraf te halen. Ik weet niet of u weet hoe een car carrier eruitziet, maar dat is gewoon een hele hoog doos van zo’n 30 meter hoog. Ze waren echt in nood en daarom moesten ze springen, dat doe je niet zomaar.”

Supertrots

Volgens Molenaar verkeerden de drenkelingen in een slechte toestand. “Ze hadden ademhalingsproblemen en waren gewond geraakt door de hoge sprong. Dat was wel pittig.” Zestien opvarenden van het schip raakten gewond en één overleed. Het is nog onduidelijk hoe dat precies is gebeurd.

Na de reddingsactie verleende zijn bemanning eerste hulp aan de zeven opgeviste zeelieden. Daarna voer de Anna Margaretha naar Lauwersoog, van waar ambulances de gewonden naar het ziekenhuis brachten.

Molenaar is “supertrots” op zijn bemanning. “Ik ben een van de acht betaalde schippers, maar dit zijn allemaal vrijwilligers die dit gewoon naast hun werk doen.”