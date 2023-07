EK gewonnen, titel gewonnen, Europese beker veroverd en nu ook nieuw contract: Emma Meesseman verlengt bij Turkse Fenerbahçe

Emma Meesseman, die uiteraard weer op het verlanglijstje stond van veel Europese topploegen bracht zekerheid over haar sportieve toekomst. Wie dacht dat de 30-jarige en 1m93 grote power forward zou kiezen voor een avontuur in China, Japan of Australië slaat de bal mis. De West-Vlaamse, die in juni nog met de Belgian Cats voor Belgische basketbalgeschiedenis zorgde en goud veroverde op het EK, speelt ook het volgende seizoen voor Fenerbahce Istanbul.

Alles gewonnen

Vorig seizoen debuteerde Emma Meesseman, onder meer ex-Ieper, Villeneuve D’Ascq, Spartak Moskou en Ekaterinburg, bij de Turkse ploeg. Ze leidde Fenerbahce mee naar de landstitel en vooral naar een eerste triomf in de Euroleague Women. Ze werd, net als op het EK, uitgeroepen tot MVP van de sterkste Europese clubcompetitie. Ze won ondertussen vijfmaal de Euroleague, viermaal met Ekaterinburg, en veroverde ook één keer met Washington Mystics de WNBA-titel. Ze werd toen ook uitgeroepen tot MVP van de WNBA-finale.

Met de Belgian Cats won Meesseman het EK. — © BELGA

Emma Meesseman gaat met Fenerbahce het komende seizoen op zoek naar meer nationale en internationale successen. Met de Belgian Cats start ze in november de EK-kwalificatieronde richting het EK van 2025. En last but not least wil ze zich in februari 2024 (misschien met Antwerpen als gaststad, beslissing op 9 september, nvdr.) op het olympisch kwalificatietoernooi met de Belgian Cats plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. Op de Olympische Spelen in Tokio bereikten de Cats de kwartfinale. Toen verloren ze met één puntje van Japan. Beter doen dan in Tokio staat hoog op verlanglijstje van Emma Meesseman.