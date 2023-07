Tourwinnaar Jonas Vingegaard wordt voor tweede jaar op rij bejubeld door dolle massa in Kopenhagen

En of ze trots zijn op hun Tourwinnaar. Net zoals vorig jaar heeft de terugkeer van Tourwinnaar Jonas Vingegaard naar zijn thuisland Denemarken tienduizenden supporters op de been gebracht. Vingegaard zwaaide ze toe vanop het balkon van het stadhuis van Kopenhagen, waar hij gehuldigd en in een open auto rondgereden werd. Eerder op woensdag had een gepersonaliseerd vliegtuig hem naar Denemarken gevlogen.