Zomerbar in Binderveld viert kerstfeest in hartje zomer

Dragqueen Lola McQueen zorgde voor sfeer in de zomerbar door enkele kerstklassiekers te brengen in een kerstpakje. — © Axana Lecocq

Waar normale mensen kerstmis vieren in december, deden ze dat in Binderveld al in de volle zomer. Op de vooravond van de nationale feestdag vierde de Landelijke Gilde een kerstfeest in haar zomerbar. Inclusief kerstbomen, sfeervolle verlichten en een dragqueen in kerstpak.

Twee zomermaanden lang houdt de Landelijke Gilde van Binderveld een zomerterras open in Binderveld. In het weekend zijn er wel vaker speciale evenementen gepland, zoals een foodtruck die langskomt. Maar voor de nationale feestdag was er iets extra bijzonder voorzien in de zomerbar: een heus kerstfeest op een terras vol kerstdecoratie… middenin de zomer.

“De mannen van de Christmas Tree Farm in Runkelen zorgen telkens voor de bomen van onze kerstboomactie in decembervertelt Urbain Bangels van de Landelijke Gilde. “Zo kwam ik met hen in contact. Ze vertelden toen dat ze ervan droomden om in België een Christmas in July te organiseren. Zo’n zomerse kerstfeesten zijn populair in Amerika en ze wilden het concept hier testen. Maar al te graag zijn we op die kar gesprongen met ons zomerterras.”

© Axana Lecocq

Dragqueen

Dat terras baadde dus voor één dag in een zee van kerslichtjes en andere winterse decoratie. Uiteraard was er donderdagavond geen echte sneeuw te bespeuren, maar wel wat regen. “Dat was jammer, maar we hadden toch een grote opkomst”, vertelt Urbain. “Ruim 400 mensen werden persoonlijk welkom geheten door de Kerstman. We hebben ook 150 kerstmutsen uitgedeeld. Dragqueen Lola McQueen zorgde voor veel sfeer door een aantal kerstklassiekers te brengen in een speciaal kerstpakje. Ook de dj daarna speelde heel wat kersthits. De sfeer zat er echt goed in. Pas om 3.30 uur ’s nachts gingen de laatste aanwezigen naar huis.”

Die opkomst was ook mooi meegenomen voor de vzw Tuki en zorginstelling Intesa. De opbrengst van het hele gebeuren gaat immers naar deze goede doelen.