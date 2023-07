Van maskers tot uitnodiging voor hun eigen expo: kinderen maken kunstwerkjes met wat ze in de natuur vinden

Ham

Deze week zakten 21 creatievelingen uit het lager onderwijs af naar De Zille bezig voor een natuur- en kunstkamp. De organisatie was in handen van het kunsteducatief Atelier Kastart. Onder begeleiding van Mel, Fran en Kato trokken de kinderen dagelijks even de natuur in voor een zoektocht naar bruikbare natuurlijke grondstoffen zoals takjes en bladeren. Daarmee maakten ze dan maskers of afdrukken. Ook een kunstzinnige uitnodiging voor de expositie stond op het programma. Dit toonmoment sluit vrijdag het kunstkamp af en daarmee kunnen de jonge exposanten hun creaties tonen aan de buitenwereld. (sb)