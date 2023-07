Amerikaans koppel ontdekt hoe verhuurder hen stiekem filmt in Airbnb-verblijf

De huurders, Kayelee Gates en haar verloofde Christian Capraro, hadden het in augustus vorig jaar net ‘gezellig’ gemaakt in de badkamer van de Airbnb toen ze op hun bed gingen liggen en een film opzetten. Plots merkten ze dat er niet één maar twee rookmelders in de slaapkamer hingen. Hun argwaan was gewekt en dus besloten ze de melders van naderbij te inspecteren. Het bleek om slim verborgen camera’s te gaan. In de badkamer vonden ze een identiek toestelletje.

Het koppel verliet daarop meteen de Airbnb en trok naar een hotel. Ook deden ze onmiddellijk aangifte bij de politie. Die onderzocht de woning en vond nog een als rookmelder gecamoufleerde camera in de kelder, waar een andere gast verbleef.

“Ik voel mijn hart kloppen als ik eraan terugdenk. Ik word een beetje beverig als ik er zelfs maar over praat”, zegt Gates. Volgens haar heeft de verhuurder inbreuk gepleegd op de privacy van haar en haar verloofde. Ze eist een schadevergoeding van 75.000 dollar voor de stress en spanningen die zij en Capraro hebben doorstaan.

Gesloten deur

De Amerikaanse tv-zender Fox 5 confronteerde de eigenaar van de Airbnb vorig jaar al met de feiten, maar die ontkende zijn betrokkenheid. Volgens hem hadden zijn gasten de camera’s er mogelijk zelf geplaatst alvorens de zaak bij de politie te melden. Hij benadrukte ook dat hij de politie toestond om zijn hele huis te doorzoeken, net als al zijn elektronische apparaten.

Dat laatste lijkt niet helemaal te stroken met de waarheid. Volgens gerechtsdocumenten weigerde de eigenaar de toegang tot de gesloten slaapkamer waar zijn tweelingbroer verbleef. De broer kwam uiteindelijk zelf naar buiten, maar had in de tussentijd wel de tijd gehad om eventueel bewijsmateriaal te vernietigen.

Fox 5 probeerde de man naar aanleiding van de rechtszaak opnieuw te contacteren, maar dit keer gaf hij niet thuis.