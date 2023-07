Officieel: Feyenoord zet Antwerp een hak en heeft Calvin Stengs te pakken

Stengs werd vorig seizoen door het Franse Nice uitgeleend aan Antwerp. De 24-jarige aanvallende middenvelder kwam 31 keer in actie voor de Great Old. Hij was daarin goed voor drie goals en negen assists en had zo een aandeel in de dubbel (titel - beker) van het stamnummer 1.

Feyenoord zou voor Stengs zo’n 6 miljoen euro betalen aan Nice.

“Het voelt goed om het Feyenoord-shirt te dragen”, reageert Stengs. “Er zijn hier veel mooie uitdagingen om naar uit te kijken. Daarnaast ben ik al goed bekend met de manier van spelen onder Arne Slot, wat zal helpen om me sneller aan te passen. Ik kijk er ook enorm naar uit om in De Kuip te spelen. Het gaf mij altijd al een bijzonder gevoel als ik dit stadion binnenliep. Dat zal vanaf nu als Feyenoorder alleen nog maar specialer zijn.”