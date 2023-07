Genkse burgemeester laat drie patservoertuigen in beslag nemen

In juli zijn er in Genk drie patserwagens in beslag genomen op vraag van de burgemeester. Vorige week gebeurde dat nog op de Dieplaan omdat de bestuurder bewust veel lawaai maakte met zijn auto.

De laatste inbeslagname gebeurde vorige week maandag in het centrum van Genk. Een bestuurder veroorzaakte met zijn wagen tijdens een file op de Dieplaan voor extreme geluidsoverlast. Hij liet zijn uitlaat meerdere malen onnodig knallen. Politie CARMA kon de auto aan de kant zetten en ging over tot de onmiddellijke bestuurlijke inbeslagname van het voertuig.

Lawaai

De jacht op patsers die met hun voertuig pronken in Genk is opgedreven. Het zomerse fenomeen veroorzaakt heel wat geluidsoverlast, nachtlawaai of onverantwoord rijgedrag. Daarom werd het toepassingsgebied op de bestuurlijke inbeslagnames van voertuigen uitgebreid met een aantal nieuwe criteria en situaties. Een voertuig in beslag nemen kan nu na het met opzet laten slippen van een voertuig, het op de achterste wielen rijden bij quads, bromfietsen en motors en het veroorzaken van extreem verstorend geluid.

De bestuurders van de in beslag genomen voertuigen worden bij de burgemeester uitgenodigd voor een hoorzitting. Dan bevestigt de burgemeester al dan niet de inbeslagname van het voertuig. “Verkeersveiligheid blijft een prioriteit voor ons en asociaal of gevaarlijk rijgedrag kunnen we niet tolereren in ons straatbeeld”, zegt Genks burgemeester Wim Dries.

