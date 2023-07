Meer extra tijd, (voorlopig) minder communicatie naar de buitenwereld: deze wijzigingen voert de arbitrage dit seizoen door

Geen sleutelmomenten meer op de website

Communicatie was hét sleutelwoord tijdens het meer dan twee uur durende persmoment van technisch directeur Bertrand Layec en operationeel directeur Stephanie Forde. Vooral de communicatie met de clubs wordt nog belangrijker. Zo zullen coaches, zoals ook vorig seizoen tijdens de play-offs al het geval was, twintig minuten na de wedstrijd in de kleedkamer van de ref uitleg kunnen gaan vragen over bepaalde fases waarover onduidelijkheid bestond. Ook aan de communicatie naar de buitenwereld werd gesleuteld. Zo zal het PRD maandagnamiddag op de website van de voetbalbond niet meer communiceren over discutabele sleutelfases. Het ‘Under Review’-concept, waarbij Frank De Bleeckere enkele fases bespreekt met een journalist van Eleven, blijft wel bestaan. Off the record viel ook te horen dat het PRD bekijkt of de communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR in de toekomst bij bepaalde fases publiek kan worden gemaakt, na de wedstrijd welteverstaan.

Meer extra tijd

Voorts volgt de Jupiler Pro League straks ook het voorbeeld van het WK. Zo zullen scheidsrechters bij het bijtellen van de extra tijd ook de doelpuntenvieringen in rekening brengen. Die zullen tot op de seconde worden getimed. In Qatar leverde dat soms wedstrijden met meer dan tien minuten blessuretijd op. Dat zal straks ook bij ons het geval kunnen zijn. “Als een wedstrijd op 4-4 eindigt, kan het inderdaad gebeuren dat we wat langer in het stadion zullen zitten”, lachte Layec.

Layec. — © BELGA

Minder geel bij hands

Wat de regels voor handspel betreft, werden er twee wijzigingen doorgevoerd. Hands op een schot dat niet in de richting van het doel gaat, levert voortaan geen gele kaart meer op. Een fase waarbij de bal eerst is afgeweken op een speler – of zijn ploegmaat – en vervolgens de arm/hand van een speler raakt, geldt in de toekomst ook niet meer als handspel. “Ja, er zal nog discussie zijn”, beseft Layec. “Maar met deze richtlijnen probeert de UEFA wel dichter bij het voetbal te komen.”

Wijziging aan buitenspelregel

Tot slot werd er ook een subtiele wijziging doorgevoerd aan de buitenspelregel. Wanneer een verdediger de bal onder controle heeft gekregen na een pass van de tegenstander, vervalt het buitenspel van de aanvaller die teruggekeerd is uit offsidepositie. Uit de voorbeelden die Layec liet zien werd als snel duidelijk dat het begrip ‘controle over de bal’ voor nog wel wat discussie zal zorgen dit seizoen.