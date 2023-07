Zonhovense Pierre (77) is wereldkampioen in de twintigkamp… maar is wel de enige deelnemer

De allerstrafste in de twintigkamp bij de 75-plussers? Die woont nog altijd in Zonhoven. Al voor de vierde keer werd Pierre Hulsmans (77) wereldkampioen in zijn categorie. Enige minpunt: hij was de enige deelnemer.

Een late sportieve carrière, dat was wel aan Zonhovenaar Pierre Hulsmans (77) besteed. Sinds zijn 65ste neemt hij deel aan de wereldkampioenschappen twintigkamp. Telkens weer houdt hij de Britten en de Australiërs op een ruime afstand. Enige probleem: tegenwoordig is er niemand anders in de wereld die nog meedoet in zijn leeftijdscategorie.

Pierre heeft dan ook een grote voorraad medailles in zijn schuif liggen. “In 2012 deed ik als 65-plusser mee aan het wereldkampioenschap twintigkamp”, vertelt de Zonhovenaar. “Daarbij moet je jezelf telkens op twee dagen tijd bewijzen in twintig sporten. Polsstokspringen, kogelstoten, hamerslingeren of hordelopen: het hoort er allemaal bij. Elf jaar geleden werd ik voor de eerste keer wereldkampioen. Sindsdien heb ik de smaak te pakken. Want ook in 2013 en in 2017 haalde ik het goud binnen.”

Geen nieuwe heup

Intussen is hij wel een leeftijdscategorie opgeschoven: voortaan behoort hij tot de 75-plussers. “Vervelend is inderdaad dat er niemand anders meer meedoet van mijn leeftijd”, zegt Pierre. “Dat is jammer. Maar de jury geeft mij mijn titel zeker niet cadeau. Ik moet effectief alle sportproeven afleggen. Het polsstokspringen ging niet meer zo heel makkelijk. Ik had de pech dat ik kort voor dit kampioenschap een zware val gemaakt had.”

“De dokter wou me in 2019 een nieuwe heup steken”, vertelt Pierre. “Maar daar heb ik voor gepast, want dan zou ik hier niet staan als atleet. Ik ben vanzelf prima hersteld. Je ziet dat sport je gezond houdt. Of ik straks opnieuw ga deelnemen bij de 80-plussers? Waarom niet? Toegegeven: ik moet wat inleveren op mijn tijden. Maar het lukt nog allemaal. Ik train nu samen met mijn kleinkinderen. Zij houden ‘opa wereldkampioen’ nog steeds jong en fit.”