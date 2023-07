Oud-leerlingen Heilig-Hartcollege Lanaken brunchen samen in oude refter

In 1966 en in 1967 begonnen een 50-tal leerlingen aan een traject in internaat van het Heilig-Hartcollege in Lanaken. “In die tijd was iedereen intern”, klinkt het bij de oud-klasgenoten die donderdag een reünie organiseerden. “Alle leerlingen verbleven er dus er twee, soms zelfs drie weken, wat voor sommigen toch wel hard was. Een deel startte op de ‘zevende voorbereidende’ en de rest sloot een jaar later aan op de ‘zesde Latijn-Griekse’. Een andere optie was er niet. Vijftig jaar geleden, op 30 juni 1973, sloot een uitgedunde groep dit traject succesvol af. Onderweg waren er wat afvallers, maar ook twee nieuwe mensen sloten aan waardoor we uiteindelijk met 18 de 'retorica' voltooiden.”

91-jarige leerkracht

“Om de vijf jaar hielden we een reünie die telkens redelijk succesvol was, maar op donderdag 20 juli waren we bijna compleet”, klinkt het. “Toch een groot succes. Twee personen zijn we uit het oog verloren, één persoon was verhinderd die dag. Zo waren we met 15 tijdens de brunch in de originele 'refter' waar we samen duizenden maaltijden gegeten hebben. Voor deze gelegenheid hadden we ook vier oud-leerkrachten uitgenodigd. Zelfs de 91-jarige oude pater Mechelmans, die eerder dit jaar verhuisde van het college naar een woonzorgcentrum, was aanwezig. De andere leraars waren Henri Ameloot, Johan Vangronsveld en Gerard Vranken. De traditionele ‘klasfoto’ op de trap van het college kon natuurlijk niet ontbreken.”

“Na deze brunch namen we afscheid van de oud-leraars en reden we naar Fort Eben-Emael waar we onder deskundige leiding van Fred Gerards een fantastische rondleiding kregen. Iets na zessen arriveerden we bij een van de deelnemers thuis voor een barbecue. Tot diep in de nacht werden verhalen gedeeld.”