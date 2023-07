Lotte Kopecky blikt vooruit op langste etappe van Tour de France Femmes: “Geen idee of ik straks nog geel heb”

Lotte Kopecky (Team SD Worx) is woensdag gestart aan haar derde dag in de gele leiderstrui van de Tour de France Femmes. De vierde etappe is de langste van allemaal, met aan het eind een pittig slot. “Ik heb geen idee of ik straks nog het geel bezit. Dat zullen we straks zien”, blikte Kopecky vooruit.