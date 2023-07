Parkeerwachter gewond bij schermutseling met ontevreden klant

Tongeren

Een Tongerse parkeerwachter is woensdagvoormiddag lichtgewond geraakt bij een kleine schermutseling in de Maastrichterstraat. Rond 11 uur had de man een parkeerboete opgesteld. De overtreder was het daar niet mee eens. De verbale discussie mondde uit in wat trek- en duwwerk waarbij de parkeerwachter viel en met zijn rug op de boordsteen terechtkwam. Een ambulance kwam ter plaatse om de man de verzorgen.

De politie stelde een proces-verbaal op. De overtreder zal voor verhoor op het kantoor worden uitgenodigd.