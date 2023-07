Wat zie je over het hoofd als je zelf je energiecontract regelt?

Nu de energiemarkt weer wat gestabiliseerd is, is het een goed moment om je energiecontract en energiefacturen even kritisch te bekijken. Een energiemakelaar kan je helpen om het voordeligste aanbod te vinden.

Vaktermen

Zes op de tien Belgen begrijpen hun energiefactuur niet. Deze is opgedeeld in verschillende onderdelen zoals verbruik, nettarieven, vaste vergoedingen, capaciteitstarief, kosten voor groene stroom, warmtekrachtkoppeling, … Deze kennis is wel noodzakelijk om je energiefactuur te analyseren en te vergelijken met andere leveranciers, zodat je niet te veel betaalt. Uit onzekerheid blijven veel mensen dus bij hun vaste leverancier, of ze sluiten niet het voordeligste energiecontract af.

Persoonlijk energieverbruik

Je persoonlijk energieverbruik is natuurlijk een belangrijke factor, waar je zelf de meeste invloed op hebt. Hoe minder je verbruikt, hoe minder je moet betalen. De tweede manier om te besparen op je energierekening is door over te schakelen naar een energieleverancier die een betere energieprijs biedt. Voor hetzelfde verbruik betaal je dan minder.

Extra kosten

De vaste vergoeding, kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling vereisen enige expertise om te ontleden. Vaak sluipen hierin foute berekeningen, of hogere kosten die niet gecommuniceerd werden. Om niet voor verrassingen te komen staan, kan je deze kosten best even laten bekijken door een energiemakelaar.

Voorschotten

Ook voorschotten worden vaak niet juist ingeschat. Energieleveranciers stellen ondanks de dalende energieprijzen vaak nog steeds zeer hoge voorschotfacturen voor, om ervoor te zorgen dat er geen grote tekorten zijn op de eindafrekening. Hierbij houden ze rekening met de onzekerheid op geopolitiek vlak, waardoor je als klant maandelijks te veel betaalt. Je wilt niet te veel betalen, maar ook geen fikse eindafrekening krijgen. Een energiemakelaar kan je helpen om het voorschot juist in te schatten.

Hulp nodig?

De oplossing? Laat iemand met kennis van zaken naar je energiefactuur kijken. Gaele is een onafhankelijke energiemakelaar die je voorziet van gratis advies. Ze bekijken alle onderdelen van je energiefactuur en gaan op zoek naar de juiste energieleverancier volgens jouw energiebehoefte. Ook berekenen ze hoe hoog of laag je het voorschotbedrag moet zetten. Zo betaal je je niet blauw aan facturen die te hoog liggen voor jouw verbruik. Gaele neemt dus het volledige energievraagstuk van je over en regelt alles, zodat jij steeds van de juiste energiedeal geniet. Zo wordt besparen weer een stuk eenvoudiger! Ontdek ook kosteloos jouw beste energieleverancier.