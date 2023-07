Eentje met groeiende borstjes, en eentje die niet goed kon rekenen: deze 5 Barbies schoten in het verkeerde keelgat in de VS

It’s a Barbie world. De nieuwste film van Greta Gerwig mag dan nog maar pas verschenen zijn, nu al is duidelijk dat het hele Barbie-universum de komende tijd ons leven gaat bepalen. Een kinderdroom van velen, een doorn in het oog van anderen. Ondanks de lange geschiedenis van de Mattel-pop kende Barbie door de jaren heen ook enkele tegenslagen, in de vorm van controversiële uitvoeringen. Enkele daarvan maken hun opwachting in de film, andere haalden we speciaal voor dit artikel vanonder het stof vandaan.

Teen Talk Barbie

Een uitvoering die velen onder ons zich wellicht nog kunnen herinneren, is Teen Talk Barbie. De pop kwam in 1992 op de markt en was zo bijzonder omdat ze – zoals de naam doet vermoeden – kon spreken. Haar woordenschat was echter zeer beperkt en één van de vier zinnen die ze kon was “Wiskundeles is moeilijk!”. Een stereotype dat niet door iedereen werd gesmaakt. Vanwege het protest zag Mattel zich al snel genoodzaakt om een nieuwe uitvoering te maken, zonder het controversiële zinnetje.

Slumber Party Barbie

Van de jaren 90 gaan we nog even verder de tijd in, richting de jaren 60. In 1965 komt er namelijk een Slumber Party Barbie (een ‘pyjamafeestjes-Barbie’) op de markt, inclusief pyjama en kamerjas. De set bevatte daarnaast ook twee meer spraakmakende accessoires: een boek over diëten en een weegschaal die was vastgezet op 50 kilogram.

LEES OOK:

Video Girl Barbie

Bij een Video Girl denken we spontaan aan andere dingen, maar toch bracht Mattel in 2010 een Video Girl Barbie op de markt. De naam verwees naar de geïntegreerde camera op de borst van de pop, waarvan de beelden vervolgens werden geprojecteerd op een scherm op Barbies rug. De pop kon 30 minuten aan beeldmateriaal opnemen en dat daarna exporteren naar een computer. De FBI vreesde voor gebruik door pedofielen en waarschuwde ouders dan ook voor de gevaren van het gadget.

Pregnant Midge of Happy Family Midge

Hoe oud Barbie precies was, was één van de vragen die we ons als kind regelmatig stelden. Hetzelfde gold trouwens voor haar vrienden Skipper en Midge. Toen er in 2002 een zwangere versie van Midge, inclusief baby in de holte van haar buik, uitkwam, zorgde dat dan ook voor de nodige heisa. Niet veel later verscheen er een nieuwe versie waarbij de baby simpelweg op de arm van Midge zat en Barbies bestie dus niet langer met bolle buik rondliep.

Growing Up Skipper

Onder het motto ‘save the best for last’ presenteren we u: Growing Up Skipper. Deze barbiepop verscheen in 1975 en was een klein technologisch wonder voor die tijd. Wanneer je de arm van Skipper tegen de richting van de klok in draaide, kreeg Skipper namelijk spontaan tienerborsten. Controversieel, zoveel is zeker.