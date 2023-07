Yanina Wickmayer haalt kwartfinales op WTA-toernooi van Warschau

Yanina Wickmayer (WTA 109) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in de Poolse hoofdstad Warschau (hard/259.303 dollar).

In de tweede ronde won Wickmayer in twee sets van de Tsjechische Tereza Martincova (WTA 107). Het werd 6-2 en 6-2 na een uur en negentien minuten tennis. Het was het eerste duel tussen de 33-jarige Wickmayer en de 28-jarige Martincova.

Wickmayer neemt het in de kwartfinales op tegen de Britse Heather Watson (WTA 146) of de Wit-Russische qualifier Yulia Hatouka (WTA 240).

Wickmayer komt woensdag nog een tweede keer in actie. In de eerste ronde van het dubbeltoernooi speelt ze aan de zijde van Heather Watson tegen de Britse tandem Olivia Nicholls/Alicia Barnett (vijfde reekshoofd).