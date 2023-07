Lommel

In Peschiera aan het Gardameer heeft vakantieganger Patric Derdaele uit Lommel zich maandagnacht bekommerd om de gewonden door de enorme hagelbollen. “Een Duitser had een bloedende hoofdwonde en een meisje van het hotel was gewond. Ik hield een auto tegen en heb hen naar het ziekenhuis vergezeld. We moesten een hele nacht wachten op hulp door de drukte.”