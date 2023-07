DEELNEMERSLIJST CLASICA SAN SEBASTIAN 2023. Stevige concurrentie voor titelverdediger Evenepoel

Remco Evenepoel verdedigt zaterdag 29 juli zijn titel in de Clasica San Sebastian. De wereldkampioen is de kopman in de selectie van Soudal - Quick.Step. Onze landgenoot krijgt in het Spaanse Baskenland flink wat internationale concurrentie: Tour-revelatie Felix Gall en Spaans toptalent Ayuso bijvoorbeeld. Bekijk hieronder de voorlopige deelnemerslijst. De ploegen waarvan de selectie bevestigd is, hebben een * achter hun naam.