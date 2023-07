Beatrijs (67) verbouwde haar woning met houten palletten: “Het is misschien niet zo mooi, maar...”

Denderhoutem/Vlierzele

Een huis gemaakt van palletten: het trok ooit de aandacht van de makers van de website Ugly Belgian Houses, over de lelijkste bouwsels in ons land, maar Beatrijs Van De Winkel (67) is best gelukkig met haar woning in Denderhoutem. De vrouw runt er ook haar zaak, het Huis van Parla. “Mensen oordelen vaak, maar ik zit in mijn pallettenhuis en voel mij hier rijk”, vertelt de eigenares.