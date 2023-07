Hongerig aapje springt in rijdende auto op zoek naar snacks: “Wist niet wat er gebeurde”

Een Thaise vrouw heeft een erg opmerkelijk ritje achter de rug. Toen ze met haar man in de auto zat, sprong er plots een aapje door het openstaande raam. “Ik wist niet wat er gebeurde”, vertelt Krissada Mamin over het incident. “Maar het dier zag er agressief uit en zocht naar eten. We lieten hem doen en hij verdween vanzelf terug nadat hij enkele snacks had gevonden.”