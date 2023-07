Spanje en Japan hebben ticket voor achtste finales beet op WK vrouwenvoetbal

Op het WK vrouwenvoetbal hebben Spanje en Japan zich woensdag gekwalificeerd voor de achtste finales. Beide landen wonnen in Nieuw-Zeeland ook hun tweede wedstrijd in groep C.

Japan, de wereldkampioen van 2011, zette in Dunedin Costa Rica opzij met 2-0 na goals van Hikaru Naomoto (25.) en Aoba Fujino (27.). Enkele uren later was Spanje in Auckland een maat te groot voor Zambia. Het werd 5-0 met doelpunten van Teresa Abelleira (9.), Jennifer Hermoso (13., 70.) en Alba Redondo (69., 85.).

Op de eerste speeldag had Spanje met 3-0 gewonnen van Costa Rica en haalde Japan het met 0-5 van Zambia. Volgende week maandag (31 juli) spelen de twee landen in Wellington om de groepswinst. Costa Rica en Zambia zijn uitgeschakeld.