Krijgt Anne (66) Johnny Depp in Houthalen voor Barbie-tentoonstelling?

Barbie is weer helemaal in. Volgend jaar viert speelgoedfabrikant Mattel de 65ste verjaardag van de pop en de film Barbie met Margot Robbie en Ryan Gosling zorgt voor bomvolle bioscoopzalen. De Houthalense Anne Van De Voorde (66) is al jaren in de ban van barbie. Zoals vele meisjes speelde ze als kind graag met poppen. “Van mijn vader kreeg ik geen barbie”, zegt Anne. “Hij vond die poppen veel te sexy. Ik kreeg wel skooter- en skipperpoppen, die net zoals Barbie door Mattel gemaakt werden.”

Na haar kinderjaren raakte barbie in de vergeethoek, maar twintig jaar geleden pikte Anne de draad weer op. “Ik vond toevallig enkele poppen op een rommelmarkt, nam ze mee naar huis en begon er kleedjes voor te maken. Uit jeugdsentiment, denk ik. Een vriendin op het werk wist hiervan. Toen ze bij het opruimen drie barbiepoppen vond, heeft ze die aan mij geschonken. Dat moet zo’n tien jaar geleden zijn. Vanaf dat moment ben ik fanatiek beginnen verzamelen.”

17.000 dollar

© Serge Minten

Inmiddels is de verzameling van Anne uitgegroeid tot zo’n 2.000 poppen en accessoires. Om haar collectie uit te breiden, bezoekt ze rommelmarkten en speurt ze op tweedehandssites. “Het is een verslaving. Elke week komen er poppen bij”, knikt Anne. “Vooral de laatste jaren heb ik veel nieuwe poppen op de kop kunnen tikken. In coronatijd hebben veel mensen hun zolders en garages opgeruimd. Daarbij zijn veel barbies opgedoken.”

Hoeveel haar collectie waard is, durft Anne niet te schatten. “Af en toe brengt Mattel speciale poppen in een beperkte oplage uit. Die kunnen tot 500 euro kosten. Sommige oude exclusieve poppen worden op het internet voor 17.000 dollar aangeboden. Zo gek ben ik niet. Mijn limiet ligt op 120 à 150 euro. Mijn oudste pop is ‘Made in Japan’ en dateert uit de eerste helft van de jaren 60. Ze is handgeschilderd, zoals alle barbies uit de beginjaren.”

Annes woning is een echt poppenhuis. De bureauruimte, de hal, de kelder, de garage… Overal staan barbies te pronken. “Ik heb te weinig ruimte”, zucht Anne. “Veel poppen zitten nog in dozen of staan tegen elkaar gepropt in kasten. Zo komen ze niet tot hun recht. Ik weet eigenlijk niet hoeveel poppen ik precies heb. Ja, een geschikte expositieruimte zou welkom zijn. Ik heb al eens gepolst bij het Modemuseum in Hasselt en het Speelgoedmuseum in Mechelen. Maar die tonen weinig interesse.”

Onthoofde poppen

Of Anne naar de Barbie-film gaat kijken? “Ik weet het nog niet. Het is een speelfilm, geen animatiefilm met poppen. Misschien ga ik toch kijken. Maar dan vooral omdat Ryan Gosling meespeelt”, bloost Anne. En er zijn nog acteurs die de 66-jarige Houthalense wel ziet zitten. Johnny Depp bijvoorbeeld. Ook hij blijkt een fervent verzamelaar van barbiepoppen. “Ik heb hem proberen te contacteren via sociale media, maar heb geen antwoord gekregen. Hij zal het te druk hebben”, grijnst Anne. “Het zou mooi zijn als hij in augustus naar mijn tentoonstelling zou komen kijken. Stel je voor.”

Elk jaar in augustus organiseert Anne een expositie in haar garage met een selectie van haar poppen. Die worden tentoongesteld in decors en taferelen gebaseerd op films, historische gebeurtenissen of andere thema’s. Zo is er de scène uit Pretty Woman waarin het hoofdpersonage Vivian gaat shoppen. Een ander thema is de ‘onthoofding van Marie-Antoinette’. “Ja, dat is nogal een bloederig verhaal, maar op deze manier kan ik ook poppen waarvan een hoofd of ledematen ontbreken tentoonstellen”, verduidelijkt Anne. Nog thema’s zijn Malibu Beach met strandtaferelen of Topchef waarin Barbie en Ken samen koken.

De barbietentoonstelling vindt plaats op zaterdag 5 augustus van 14.30 tot 17.30 uur, zondag 6 augustus van 9.30 tot 16.30 uur en maandag 7 augustus van 14.30 tot 17.30 uur. Adres: Bronweg 15, 3530 Houthalen-Helchteren. Toegang gratis