Visser laat telefoon vallen in het water, maar twijfelt geen seconde en springt er achterna

Een vrouw uit het Amerikaanse Minnesota heeft begin deze maand bijna haar gsm verloren tijdens het vissen. Toen de dame even niet oplette, viel haar statief met smartphone in het water. De vrouw sprong er meteen achterna én kon het toestel ook redden. Later ontdekte ze ook dat de gsm nog werkte. “Gelukkig maar, want als Youtuber heb ik dit ding broodnodig”, klonk het.