UCI schorst Filip Maciejuk voor veroorzaken van valpartij Tim Wellens in Ronde van Vlaanderen

Volgens de disciplinaire commissie is de 23-jarige Pool schuldig aan een inbreuk op regel 12.4.007 van het UCI-reglement. Zijn schorsing ging dinsdag 25 juli in.

Filip Maciejuk had op 2 april tijdens de Ronde van Vlaanderen in aanloop naar de eerste beklimming van de Oude Kwaremont, op zo’n 140 km van de streep, een massale valpartij veroorzaakt door onoordeelkundig in te schuiven in de kop van het peloton nadat hij in de graskant was beland. De valpartij leidde tot de opgave van onder anderen Tim Wellens (die zijn sleutelbeen brak) en Peter Sagan. Ook Wout van Aert was betrokken bij de massale val en liep daarbij een wonde op aan de knie.

Maciejuk werd na het incident onmiddellijk uit koers gezet en kreeg een boete van 1.000 Zwitserse frank. Achteraf bood hij zijn verontschuldigingen aan. “ “Dit zou niet mogen gebeuren, het was een grote beoordelingsfout van mij”, zei hij. “Het was niet mijn bedoeling om dit te veroorzaken. Ik kan nu alleen maar mijn excuses aanbieden en hieruit leren voor de toekomst. Nogmaals sorry aan het peloton, mijn ploeggenoten en de supporters.”

De UCI wijst er woensdag op dat het voor renners strikt verboden is weggetjes of paadjes te gebruiken die geen deel uitmaken van het parcours en dat inbreuken die anderen in gevaar brengen tot disciplinaire sancties leiden.