De favoriete adresjes van topchef Marcelo Ballardin: “Een van mijn geliefde plekken om de Belgische klassiekers te proeven”

TERRAS

“Het terras van Bachtekerke in Deinze is de perfecte plaats om even aan de drukte van de stad te ontsnappen. Ik kan er in alle rust genieten aan het water van lekker eten en een goed glas wijn.”

Bachtekerke, Bachtekerkstraat 9 in Deinze.

www.bachtekerke.be

KUST

“Ik kom graag in ’t Werftje in Zeebrugge voor een gezellige avond met vrienden. Het is er altijd druk en ambiance gegarandeerd. Het is een topadres voor fruits de mer met daarbij keuze uit een ruime wijnkaart.”

’t Werftje, Werfkaai 29 in Brugge.

www.twerftje.be

GOEDKOOP

“Een van mijn geliefde adressen om de Belgische klassiekers te proeven is brasserie Pastis in Mortsel. Correcte bediening en prijs-kwaliteit zeker een aanrader.”

Pastis, Eggestraat 46 in Mortsel.

www.pastismortsel.be

SPECIALLEKE

“Bij Stable in Edegem ga ik graag voor het mooie interieur en de lekkere kookstijl van mijn goede vriend Njegos Kalicanin. Altijd een plezier om hier naartoe te kunnen gaan. Zeker één van mijn favoriete restaurants in Antwerpen en omstreken.”

Restaurant Stable, Drie Eikenstraat 1 in Edegem.

www.stablerestaurant.be

BUITENLAND

“Mijn bezoek aan Valencia in Spanje is nooit compleet zonder bij Casa Carmela te passeren. Ze maken er de beste paella die op traditionele wijze op open vuur bereid wordt.”

Casa Carmela, Carrer d’Isabel de Villena 155 in Valencia.

www.casa-carmela.com()