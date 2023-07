Chef Jaume Soler Benguerel verklapt de geheimen voor een perfecte gazpacho: “Dát geeft de soep zijn typische smaak”

Voor de oorsprong van de gazpacho moeten we terug naar de regio van Andalusië: Sevilla en Cordoba. “Die streek ligt in het zuiden van Spanje en het is daar doorgaans heel warm”, zegt chef Jaume Soler Benguerel van restaurant ‘Ansoler’. “Ze hebben daar heel wat groenten maar door de zon worden ze al heel snel te rijp om bijvoorbeeld te serveren in een salade. En dus zochten ze een oplossing voor die rijpe groenten: het werd een gazpacho, een groentesoep met broodkruim die je koud serveert. Het is een goede manier om met hun overdaad aan rijpe groenten weg te kunnen.”

Vroeger gingen die groenten in de vijzel, tegenwoordig is de blender onze beste vriend. “Sindsdien bestaan er tientallen varianten op het klassieke recept met tomaten en komkommer. “Met aardbeien, watermeloen, groene groenten...maar het gerecht is en blijft een voorgerecht of amuse. Voor een volwaardig hoofdgerecht is het vaak niet voldoende tenzij je het gaat aanvullen met brood voor bijvoorbeeld een lunch.”

De tips van Jaume Soler Benguerel als je zelf aan de slag gaat:

Rijp

De groenten zijn maar beter goed rijp voor je ze tot een gazpacho mixt. “En dan vooral de tomaten want die maken toch wel het merendeel uit van de gazpacho. Tomaten die nog groen zijn, daar kan je in dit gerecht niet veel mee. Goeie rijpe dus en daarnaast kan je er ook komkommer, ui en paprika aan toevoegen.”

Mise-en-place

Laat de groenten een nachtje rusten. “Snij de groenten en laat ze samen met de kruiden en de olie een nachtje in de koelkast staan. Hierdoor komen de smaken van de groenten beter na voren. Pas als je van plan bent om de soep te eten, mix je het geheel. Haal het nog even door een zeefje voor de textuur en serveer.”

Azijn

Gazpacho heeft azijn nodig. “Maar dan wel sherryazijn, dat geeft de soep zijn typische smaak.”

Koud

IJs hoeft niet, koelkasttemperatuur is voldoende. “Het gaat hier wel degelijk om een koude soep maar het hoeft nu ook weer niet te koud te zijn. Idealiter heeft de gazpacho een temperatuur van 4 à 5 graden Celsius.”

Broodkruim

Broodkorstjes voegen extra smaak toe. “Frituur de broodkorstjes eerst voordat je ze aan de gazpacho toevoegt. Dat geeft de soep meer smaak. In sommige recepten schuiven ze noten naar voren om dezelfde reden.”

Bewaren

Toch wat te veel gemaakt? Dan je de rest in de koelkast bewaren. “Door de aanwezigheid van de sherryazijn en de olijfolie kan je de gazpacho nog 2 à 3 dagen in de koelkast bewaren.”

(Lees het recept onder de foto)

Gazpacho van aardbei

Ingrediënten:

600 g tomaten

400 g aardbeien

50 g rode paprika (zonder pitten)

60 g groene paprika (zonder pitten)

80 g geschilde komkommer

40 g stokbrood

1 teentje knoflook

150 g olijfolie

500 ml water

20 g sherry azijn

12 g zout

5 g peper

Garnituur

20 g geschilde komkommer

10 g rode paprika (zonder pitten)

5 g sjalot

20 g tomaten

30 g aardbeien

Blaadjes munt

Bereiding:

Frituur het stokbrood tot het goudbruin is. Doe alle gazpacho ingrediënten in stukjes en in een kom, behalve de aardbeien. Bedek de kom met plastiek folie en plaats minimum 8 uur in de koelkast. Mix de aardbeien erbij met een handmixer en zeef de mengeling. Snij de garnituur ingrediënten brunoise en meng allesbehalve de aardbeien.

Plaats een ring op een diep bord en vul met de mengeling brunoise gesneden garnituur ingrediënten. Plaats vervolgens de brunoise gesneden aardbei bovenop en verwijder de ring.

Plaats een blaadje munt bovenop en giet de gazpacho eromheen.